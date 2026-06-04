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Cronaca

Bunker con camera di fuga e cunicoli segreti ad Ardore, i carabinieri portano alla luce un labirinto sotterraneo

Bunker con camera di fuga e cunicoli segreti ad Ardore, i carabinieri portano alla luce un labirinto sotterraneo

4 giugno, 2026
STORIA CONTROVERSA

Urla, minacce dal balcone e trattative fino alle 4: la lunga notte vissuta a Praia a Mare dopo l’occupazione abusiva

Cronistoria dei momenti di paura nel cuore della località tirrenica: una coppia si introduce in un appartamento, aggredisce due lavoratrici e resiste per ore. Decisiva la mediazione dei carabinieri 
Urla, minacce dal balcone e trattative fino alle 4: la lunga notte vissuta a Praia a Mare dopo l’occupazione abusiva\n
Brutale aggressione

Terranova da Sibari, 28enne accoltellata in casa. Avrebbe rifiutato delle avances: un uomo fermato per tentato omicidio

La giovane è stata colpita più volte alle spalle e in altre parti del corpo. A prestarle i primi soccorsi un conoscente che l’ha accompagnata in Pronto Soccorso a Castrovillari. Non è in pericolo di vita ed è stata già dimessa
Redazione Cronaca
Terranova da Sibari, 28enne accoltellata in casa. Avrebbe rifiutato delle avances: un uomo fermato per tentato omicidio\n
Violento impatto

Tragico incidente a Maida, 19enne morto nello scontro tra la sua moto e un’auto

L’impatto sulla Strada provinciale 162/2. Vani i tentativi dei sanitari del 118: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare
Redazione Cronaca
Tragico incidente a Maida, 19enne morto nello scontro tra la sua moto e un’auto\n
L’inchiesta continua

Movente, dinamica dell’incendio, complici e violenza illogica: i misteri che restano sulla strage di Amendolara

Ancora molte domande aperte dopo la conferenza stampa a Cosenza. Il procuratore D’Alessio non ha escluso altre cause per l’eccidio: spunta l’ombra di uno scontro tra etnie per il “governo” dei campi. Dubbi sulla trappola di fuoco scattata sotto le telecamere
Pablo Petrasso
Movente, dinamica dell’incendio, complici e violenza illogica: i misteri che restano sulla strage di Amendolara\n

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Catanzaro, la Giunta approva il progetto per i lavori portuali

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Diamante riceverà il premio Mare Pulito Bruno Giordano

3 giugno 2026
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Amendolara, la testimonianza del superstite

3 giugno 2026
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Inclusione al centro: il flashmob di Agedi a Reggio

3 giugno 2026
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3 giugno 2026
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Diamante riceverà il premio Mare Pulito Bruno Giordano

3 giugno 2026
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Cronaca

Amendolara, la testimonianza del superstite

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Inclusione al centro: il flashmob di Agedi a Reggio

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Catanzaro, la Giunta approva il progetto per i lavori portuali

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Diamante riceverà il premio Mare Pulito Bruno Giordano

3 giugno 2026
Ore 12:00
Diamante riceverà il premio Mare Pulito Bruno Giordano
Struttura clandestina

Cortesie per latitanti: scoperto nella Locride un bunker da film con tunnel di 120 metri e uscita segreta per la fuga

VIDEO | Una camera da letto, un bagno, una stanza di fuga e una botola elettrica nascosta conducevano a un cunicolo sotterraneo che conduceva in aperta campagna. I carabinieri lo hanno scoperto durante una perquisizione ad Ardore
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 05:33
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A Castrovillari

Agguato al boss di Rossano Salvatore Morfò, disposta la perizia psichiatrica per Giovanni Scorza

Accolta la richiesta della difesa: l’udienza è stata rinviata per il conferimento dell’incarico al perito
Antonio Alizzi
4 giugno 2026
Ore 04:30
Agguato al boss di Rossano Salvatore Morfò, disposta la perizia psichiatrica per Giovanni Scorza\n
cold case

Il giallo della polaroid fantasma riapre il caso dell'omicidio D’Agui a Bovalino? Giorgi presenta un esposto

La prova decisiva che lo portò alla condanna (già scontata) per il delitto del 1991 è scomparsa da ogni fascicolo: «Mai esistita o distrutta volontariamente»
Ilario Balì
4 giugno 2026
Ore 04:30
Il giallo della polaroid fantasma riapre il caso dell'omicidio D’Agui a Bovalino? Giorgi presenta un esposto\n
La sentenza

Locri, accusato di violenza sessuale: assolto l’ex carabiniere Giovanni Percolla

Era stato condannato a oltre 4 anni. La Corte d’Appello di Reggio Calabria cancella le accuse perché «Il fatto non sussiste» e revoca i domiciliari
Ilario Balì
3 giugno 2026
Ore 18:19
Locri, accusato di violenza sessuale: assolto l’ex carabiniere Giovanni Percolla\n
Il retroscena

Amendolara, la Fiat Ulysse trasformata in trappola: così quattro migranti sono morti tra fuoco e fumo

Secondo la Procura, il mezzo sarebbe stato bloccato dall’esterno e poi dato alle fiamme impedendo alle vittime di uscire dall’abitacolo. Non s’indaga solo sul caporalato
Antonio Alizzi
3 giugno 2026
Ore 17:05
Amendolara, la Fiat Ulysse trasformata in trappola: così quattro migranti sono morti tra fuoco e fumo\n
A Scanzano Ionico

Strage dei braccianti ad Amendolara, parla l’imprenditore che li aveva assunti: «Non erano più con noi da una settimana»

Rocco Zuccarella, imprenditore agricolo del Metapontino indicato, come datore di lavoro delle vittime, respinge ogni illazione: «Assunzioni, stipendi e controlli erano regolari. Nessuna contestazione da magistratura o forze dell’ordine»
Redazione Cronaca
3 giugno 2026
Ore 16:45
Strage dei braccianti ad Amendolara, parla l’imprenditore che li aveva assunti: «Non erano più con noi da una settimana»\n
Emergenza sociale

Braccianti bruciati vivi in Calabria, sabato ad Amendolara manifestazione della Cgil con Landini 

Partenza dalla stazione di servizio in cui è avvenuto l’eccidio dei migranti e arrivo in paese. Il corteo nel pomeriggio
Redazione Attualità
3 giugno 2026
Ore 14:34
Braccianti bruciati vivi in Calabria, sabato ad Amendolara manifestazione della Cgil con Landini\u00A0\n
Eccidio sulla 106

Strage di Amendolara, indagini lampo per ricostruire l’orrore: «In 30 anni mai vista una crudeltà simile»

La testimonianza dell’unico superstite del rogo nella stazione di servizio sulla statale 106, la caccia ai due presunti caporali pachistani e l’arresto. Le fasi salienti dell’inchiesta della Procura di Castrovillari
Redazione Cronaca
3 giugno 2026
Ore 14:15
Strage di Amendolara, indagini lampo per ricostruire l’orrore: «In 30 anni mai vista una crudeltà simile»
Ombre inquietanti

Strage di Amendolara, Bombardieri: «Dietro il caporalato c’è la copertura della ’ndrangheta»

Da Catanzaro il segretario generale della Uil punta il dito contro la criminalità organizzata: «Non basta fermare gli esecutori, bisogna individuare chi garantiva protezione e controllo sul territorio»
Luana Costa
3 giugno 2026
Ore 14:02
Strage di Amendolara, Bombardieri: «Dietro il caporalato c’è la copertura della ’ndrangheta»\n
La strage della 106

Migranti uccisi ad Amendolara, nella casa di Villapiana resta il silenzio. I vicini: «Bravissimi ragazzi»

Il racconto dei residenti della zona in cui vivevano i quattro uomini bruciati vivi alla stazione di servizio: «Uscivano la mattina e tornavano la sera. Erano molto rispettosi ed educati»
Redazione Cronaca
3 giugno 2026
Ore 13:11
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Senza diritti

Braccianti uccisi ad Amendolara, la Cgil: «Qui il lavoro è una prigione, il sistema fa capo alla ’ndrangheta»

Dopo la strage ad Amendolara, il segretario calabrese del sindacato Gianfranco Trotta lancia l’allarme sul caporalato tra lavoratori ammassati in case fatiscenti, turni massacranti e diritti negati: «Le aziende non possono voltarsi dall’altra parte».
Redazione Attualità
3 giugno 2026
Ore 11:37
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Legge dimenticata

Caporalato in Calabria, la proposta di legge contro lo sfruttamento c'è ma è ferma nei cassetti della Regione da due anni

La strage di Amendolara riaccende il tema dei braccianti sfruttati nei campi della regione mentre il testo di una norma resta fermo da due anni in Commissione senza mai essere approvato e la politica mostra i suoi ritardi 
Franco Sangiovanni
3 giugno 2026
Ore 10:33
Caporalato in Calabria,\u00A0la proposta di legge contro lo sfruttamento c'è ma è ferma nei cassetti della Regione da due anni\n
La strage dei braccianti

Migranti bruciati vivi ad Amendolara, la Comunità di Sant’Egidio: «Arginare il caporalato perché non accada mai più» 

Il movimento invita cittadini e istituzioni a combattere l’odio e lo sfruttamento: «Condizioni di lavoro che giocano sulla pelle di tante persone che contribuiscono alla nostra economia»
Redazione Cronaca
3 giugno 2026
Ore 09:54
Migranti bruciati vivi ad Amendolara, la Comunità di Sant’Egidio: «Arginare il caporalato perché non accada mai più»\u00A0\n
Vite a perdere

Le fragole per i vicini, la vita in 10 in una casa e l’inferno nei campi: viaggio nella strage di Amendolara

La svolta nelle indagini grazie al video che mostra l’orrore del rogo e alla testimonianza di un carabiniere forestale che aveva controllato il minivan sulla 106. I presunti caporali fermati a Villapiana mentre preparavano la fuga. Accertamenti sulla ditta di Scanzano Jonico che aveva assunto le quattro vittime: si indaga sui contratti
Pablo Petrasso
3 giugno 2026
Ore 08:00
Le fragole per i vicini, la vita in 10 in una casa e l’inferno nei campi: viaggio nella strage di Amendolara\n
sicurezza alimentare

Controlli dei NAS alle porte della Sila piccola: sanzionato un panificio risultato non adeguato alle vigenti normative igieniche 

Per il gestore dell’attività sono scattate una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro e la diffida ad adempiere alle prescrizioni imposte
Redazione
3 giugno 2026
Ore 07:54
Controlli dei\u00A0NAS alle porte della Sila piccola: sanzionato un panificio risultato non adeguato alle vigenti normative igieniche\u00A0\n
Il racconto dell’orrore

Migranti bruciati vivi ad Amendolara, parla il superstite: «Ci hanno attirato con una scusa e poi uccisi»

La testimonianza a Sky TG24 del 35enne afghano scampato alla strage: «Chiedevamo paga regolare e contratto». E intanto le indagini continuano
Matteo Lauria
3 giugno 2026
Ore 06:02
Migranti bruciati vivi ad Amendolara, parla il superstite: «Ci hanno attirato con una scusa e poi uccisi»\n
Diritti negati

Un mese senza paga, la protesta e le fiamme dei caporali: chi sono le vittime della strage di Amendolara

Tre afghani e un pachistano bruciati vivi nella stazione di servizio sulla statale 106: avevano tra 19 e 29 anni, raccoglievano fragole nel Metapontino per aiutare le loro famiglie. Erano invisibili, senza diritti, sfruttati
Redazione Cronaca
3 giugno 2026
Ore 05:57
Un mese senza paga, la protesta e le fiamme dei caporali: chi sono le vittime della strage di Amendolara\n
Vite a perdere

Mafia dei caporali e aziende colluse, il sistema dietro la strage di Amendolara svelato in un'inchiesta del 2022

L’indagine su Corigliano Rossano mostra uno squarcio dello sfruttamento del lavoro che è alla base del terribile omicidio dei 4 pakistani. Violenze sugli invisibili tollerate solo per mantenere concorrenziali i prezzi di frutta e verdura. Gli arresti non bastano: la questione è anche politica e riguarda tutti
Alessia Truzzolillo
3 giugno 2026
Ore 05:31
Mafia dei caporali e aziende colluse, il sistema dietro la strage di Amendolara svelato in un'inchiesta del 2022
Ad Arghillà

Aggressione nel carcere di Reggio, due agenti feriti con lame artigianali: l’Osapp denuncia l’emergenza

Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti durante il rientro dei detenuti dai passeggi e hanno riportato ferite da taglio. Il sindacato parla di una situazione ormai fuori controllo e chiede un intervento urgente del Governo
Redazione Cronaca
3 giugno 2026
Ore 04:56
Aggressione nel carcere di Reggio, due agenti feriti con lame artigianali: l’Osapp denuncia l’emergenza\n
A difesa del mare

Arriva l’estate, diga dell'Angitola sotto osservazione: sopralluogo della Regione e del Comune di Pizzo contro l’inquinamento

Incontro all'invaso tra Maierato e Monterosso Calabro con amministratori, tecnici e operatori del territorio. Al centro il monitoraggio delle acque, il contrasto agli scarichi abusivi e gli interventi sui depuratori in vista della stagione estiva
Cristina Iannuzzi
3 giugno 2026
Ore 04:15
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