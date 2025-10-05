Ambulanza e forze dell’ordine sul posto per un intervento d’urgenza che ha reso necessario il trasporto in elicottero. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente

Momenti di apprensione questa mattina a Condofuri, nell’Area grecanica reggina, dove l’elisoccorso è atterrato nel greto del torrente Amendolea per un intervento d’urgenza. Sul posto erano già presenti un’ambulanza e i Carabinieri, giunti per primi a prestare assistenza.

Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un cacciatore rimasto ferito per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, arrivati inizialmente con un’ambulanza. Successivamente, secondo quanto appreso, valutata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del servizio di emergenza, che ha effettuato l’atterraggio in una zona sicura del torrente per consentire il trasferimento del paziente.

Le condizioni dell’uomo e la dinamica dell’incidente sono tuttora in fase di ricostruzione. Ci saranno ulteriori aggiornamenti.