Karima, un anno e mezzo, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove le sono state diagnosticate lesioni guarabili in 30 giorni

Questa mattina i militari della Stazione di CZ Santa Maria e del NORM di Catanzaro sono intervenuti in Viale Isonzo 222, dove una bimba di un anno e mezzo di nome Karima, per cause accidentali, è precipitata dalla finestra ubicata al sesto piano della propria abitazione, rovinando al suolo.

Sul posto è intervenuto anche personale medico del 118, prontamente allertato, che ha provveduto a trasportare la bimba presso il pronto soccorso dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, ove, miracolosamente, le sono state diagnosticate unicamente lesioni varie giudicate guaribili in gg. 30. Per qualche giorno la bimba verrà comunque tenuta in osservazione in ospedale.

Per ciò che attiene alla dinamica, è stato accertato che la bimba, a causa di una momentanea distrazione dei genitori, entrambi in casa insieme ad un altro figlio, anch’egli in tenera età , era salita su un letto adiacente alla citata finestra dalla quale si era sporta.