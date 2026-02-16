Per la Calabria, «c'è l'istruttoria in corso da parte del dipartimento. La Regione avanza, se non ce la fa da sola ad affrontare l'emergenza, la richiesta al governo centrale che dopo un'istruttoria del dipartimento di Protezione civile si riunisce per valutare se dichiarare o meno lo stato di emergenza nazionale e approntare le prime risorse».

Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci parlando dei danni causati dal maltempo in Calabria, a margine della presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma. «Però non» bisogna parlare «più di eccezionalità. Non è qualcosa di ordinario. Purtroppo dobbiamo convivere con questa amara realtà - aggiunge - E abbiamo la necessità di adottare anche la prevenzione non strutturale, quella che si fa nelle scuole».

Sul tempo di risposta «dipende dal dipartimento e dipende anche dal tipo di interventi che devono essere finanziati ed eseguiti - fa sapere - Manca ancora una perimetrazione dettagliata, anche se già il grosso è stato individuato. Stiamo lavorando perché nei prossimi giorni si possa adottare il successivo provvedimento che sarà gestito come vuole la legge dai presidenti delle Regioni».