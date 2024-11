Calabria già nella morsa degli incendi. Dopo i diversi roghi che sono divampati nella giornata di ieri nel Reggino, oggi i vigili del fuoco del comando sono impegnati su numerosi incendi di vegetazione in tutta la Calabria.

Catanzaro

Nella mattinata un grosso incendio di arbusti e macchia mediterranea ha interessato la zona sud di Catanzaro (quartiere Aranceto) tra via Izzi de Falenta e via Sicilia. Le fiamme si sono propagate in prossimità di abitazioni, una Rsa ed alcuni capannoni. Sul posto tre squadre con supporto di un’autobotte per un totale di 5 automezzi e 15 unità coordinati da un Dos vf (Direttore Operazioni di Spegnimento). Al momento incendio circoscritto e sotto controllo. I vigili del fuoco stanno procedendo alla bonifica e allo spegnimento degli ultimi focolai. Non si registrano danni a persone. Momenti di panico tra gli abitanti della zona e disagi dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione.

Ulteriori incendi di vegetazione in atto su viale Magna Grecia a Catanzaro e nel comune di Maida.

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti sulla rete ferroviaria nel comune di Nocera Terinese per principio d'incendio di un vagone di un treno. Interessati dal rogo due dei 16 vagoni di un convoglio ferroviario adibito a trasporto merci. Le fiamme nello specifico hanno coinvolto parzialmente il pianale di carico, con struttura in legno, di due vagoni carichi di putrelle in ferro.

Il convoglio rimasto fermo sino alla completa estinzione dell'incendio ed alle successive verifiche effettuate dal personale tecnico di trenitalia e dal macchinista. Il transito ferroviario è proseguito a velocità ridotta nel tratto interessato sino al termine delle operazioni di soccorso.

Reggio Calabria

Nel comune di Fiumara (RC) in località San Pietro dalle ore 13.20 squadre dei vigili del fuoco impegnati per incendio bosco e macchia mediterranea. Sul posto due squadre con supporto di autobotte e mezzo aereo della flotta nazionale Vf Erickson S64F Aquila Rossa. A coordinare le operazioni di spegnimento un Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco.

Ulteriori roghi in atto nei comuni di Gerace, Monasterace e Oppido Mamertina.

A Gerace messe in sicurezza alcune abitazioni minacciate dalle fiamme e circoscritto l'incendio. In atto la bonifica dell'area.

Vibo Valentia

Dalle ore 13.30 squadre dei vigili del fuoco impegnate per incendio di macchia mediterranea alta nel comune di Vazzano. Sul posto due squadre e mezzo aereo della flotta nazionale Canadair Can27 ed elicottero AB412 drago Vf50 del reparto volo Vvf di Lamezia Terme.

Ulteriori roghi in atto nei comuni di Nicotera, Joppolo ed in prossimità dello svincolo di Mileto sull'autostrada A2 del Mediterraneo.

Fino alle 18:50 sono stati 15 gli interventi effettuati e che hanno interessato i comuni di Vibo Valentia, Limbadi, Nicotera, Briatico Vazzano, Pizzo San Gregorio, Joppolo e Mileto.

In particolare nel comune di Vazzano in località Caverre è in atto un grosso incendio di bosco per il cui spegnimento è stato chiesto l’intervento di un mezzo Aereo.

Sul posto sono presenti un Dos (Direttore operazioni spegnimento) dei Vigili del Fuoco, una Squadra Vigilfuoco ed una squadra di Calabria Verde. Dalle ore 16:30 Circa opera un Canadair al quale alle ore 18: 40 se ne è aggiunto un secondo.

Finora i lanci effettuati finora sono stati oltre 30 e sono andati distrutti circa 8 ettari di bosco.