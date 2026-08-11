L'incendio che ha interessato il mezzo pesante è stato già domato. La circolazione resta però limitata al chilometro 361 per consentire la messa in sicurezza dell'area e la rimozione delle conseguenze del rogo

Disagi alla circolazione lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, nel territorio vibonese, dove nel primo pomeriggio di oggi si è reso necessario chiudere provvisoriamente la corsia di marcia in direzione sud a causa della presenza di un mezzo pesante interessato in precedenza da un incendio.

L'episodio si è verificato al chilometro 361, tra gli svincoli di Vazzano e Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Le fiamme che avevano avvolto il camion sono state spente, ma la presenza del veicolo sulla carreggiata e le successive operazioni di messa in sicurezza hanno reso necessario limitare temporaneamente la circolazione.

Gli interventi sull'A2

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza il tratto autostradale.

I tecnici stanno inoltre lavorando per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La chiusura interessa la corsia di marcia in direzione sud, mentre le operazioni proseguono nell'area in cui si trova il mezzo pesante incendiato.

L'episodio potrebbe provocare rallentamenti lungo uno dei principali assi di collegamento della Calabria, particolarmente trafficato in questi giorni di agosto per gli spostamenti legati alle vacanze estive.