Necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale

Sono gravi le condizioni di un ciclista investito da un camion a Campora San Giovanni, frazione di Amantea, mentre percorreva la statale 18 all'altezza degli impianti semaforici di località Torrione. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata.

Secondo quanto si è appreso avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime frammentarie notizie, l'autista del pesante automezzo stava effettuando una manovra e non si sarebbe accordo della presenza della bicicletta, finita sotto le ruote dell'autoarticolato. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono giunti i carabinieri della stazione di Amantea per i rilievi.