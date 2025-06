Il legale rappresentante Daniele Guerrisi ripercorre i dibattiti non andati a buon fine con l’amministrazione comunale: «Non è stata in grado di fornire risposte certe, non siamo più interessati alla fornitura»

«Contrariamente da quanto sostenuto da Catanzaro Servizi e dal sindaco Fiorita, alla data odierna e a stagione estiva oramai avviata, non vi è alcuna trattativa volta al noleggio di pontili». Così in una nota l’amministratore della società Smac, Daniele Guerrisi, intende precisare il contenuto di alcune note e articoli di stampa riguardanti l’annosa vicenda del noleggio dei pontili del porto di Catanzaro.

La società in una breve comunicazione ripercorre le trattative, che pure ci sono state con l’amministrazione comunale e, in particolare, con la partecipata del Comune, Catanzaro Servizi, per la gestione dello specchio d’acqua.

«Avendo appreso dalle varie testate giornalistiche, le questioni sollevate sul tema “pontili” – si legge – per il quale l’amministrazione comunale di Catanzaro, così come la società Catanzaro Servizi, non sono state in grado di fornire risposte certe, soprattutto sui tempi di consegna, la società Smac srl intende precisare quanto segue.

La società Catanzaro Servizi ha indetto, in data 14 agosto 2024, una manifestazione d’interesse volta ad ottenere offerta per noleggio di 25 pontili modulari di 12 metri lineari/cadauno con relative strutture di connessione ed ancoraggio e materiali accessori e succedanei e 15 colonnine erogatrici di energia elettrica ed acqua.

Ebbene, la manifestazione di interesse veniva revocata l’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, benché la partecipata Catanzaro Servizi avesse già ricevuto delle offerte.

Nel mese di aprile 2025, la società Catanzaro Servizi inviava alla società Smac srl ulteriore comunicazione, con la quale richiedeva nuova offerta per l’affidamento diretto di noleggio di 22 pontili e contestuale invio della documentazione delle attrezzature.

Anche in questa occasione, la società Smac inviava la propria offerta e, con successiva comunicazione, all’esito dell’apertura delle buste, il dott. Gianluca Silipo richiedeva fissarsi sopralluogo per verificare lo stato dei beni. All’esito del sopralluogo, inviava nuova missiva con la quale comunicava di non essere interessato alla stipula del contratto.

In data 29.05.2025, ribadendo il contenuto della missiva del 21.05.u.s., richiedeva l’inoltro di ulteriore documentazione; all’esito della valutazione, veniva inviata alla società Smac srl una proposta contrattuale, le cui condizioni sono state contestate perché irricevibili, nonostante si sia raggiunto l’accordo sul prezzo del noleggio e i pontili di proprietà della Smac srl siano di nuova costruzione, in regola con tutta la documentazione e di alta manifattura.

Sono state richieste integrazioni e/o modifiche alla bozza di contratto inviata, non accolte dalla partecipata. Pertanto, contrariamente da quanto sostenuto da Catanzaro Servizi e dal sindaco Fiorita – conclude la nota – , alla data odierna e a stagione estiva oramai avviata, non vi è alcuna trattativa volta al noleggio di pontili, posto che la Smac srl non intende più attendere per la stipula del contratto di noleggio e comunicherà a breve di non essere più interessata alla fornitura, preferendo rivolgere i propri mezzi ad altri enti che hanno già formulato richieste di acquisto molto più vantaggiose».