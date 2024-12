Nell’ordinanza il sindaco Falcomatà ha predisposto lo sgombero di sedie e tavolini in vista dell’evento televisivo “L’Anno che verrà” in Piazza Indipendenza

Vanno avanti senza sosta i preparativi in vista del Capodanno Rai “L’anno che verrà” che si terrà il 3 1 dicembre in piazza Indipendenza a Reggio Calabria. Le prove per l'evento si ripeteranno ogni giorno fino al 31 dicembre e anche domani (30 dicembre) le prove si terranno a partire dalle ore 14:00. Da tale orario, inoltre, sarà chiusa la stazione Lido. Il Comune ha individuato un'area riservata per le persone con disabilità motoria certificata dalla competente Commissione Medica; l’accesso all’area dedicata sarà consentito dal lato mare di Via Genoese Zerbi (fino ad esaurimento posti) e gli interessati dovranno inviare un’istanza via email all’indirizzo capodannorai@comune.reggio-calabria.it, indicando il giorno di partecipazione e le generalità dell’accompagnatore, entro le ore 12:00 di lunedì 30 dicembre 2024.

Intanto con una nuova ordinanza il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato ulteriori prescrizioni dovute a ragioni di ordine e sicurezza pubblica per i giorni 30 e 31 dicembre. Il provvedimento è rivolto agli operatori commerciali le cui attività si trovano nelle aree individuate come Vie di Esodo/Vie di Fuga nell'ambito dell’evento. Si tratta, in particolare, di Via Vollaro, angolo Corso Vittorio Emanuele III (Corso Matteotti), parte di Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele III (fino a via San Paolo), Largo Colombo, Via D’Annunzio (fino a Corso Garibaldi), Via Panella (fino a Corso Garibaldi) e Via XXIV Maggio (fino a Corso Garibaldi).

Nell’ordinanza del sindaco Falcomatà è stato disposto: «lo sgombero di tavolini e sedie delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande insistenti nell’area interessata; che l’accesso ai locali commerciali di somministrazione di alimenti e bevande insistenti nell’area interessata avvenga mediante percorsi pedonali definiti con l’ausilio di barriere stradali, costantemente presidiati da personale di Polizia Locale e Metropolitana, oltre che dagli steward messi a disposizione dell’organizzazione e dai titolari delle attività commerciali coinvolte; che i titolari/gestori delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande insistenti nell’area interessata si facciano carico di evitare, in qualunque maniera, disagi alla popolazione ed alla stessa manifestazione di pubblico spettacolo, approntando ogni possibile ausilio in tal senso ed assumendo le conseguenti iniziative di responsabilità; che i titolari/gestori delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande con Gazebo insistente sulle aree verdi del Corso Matteotti prevedano l’accesso contingentato, fornendo gli elenchi degli avventori prenotati per fasce orarie all’Organizzatore dell’Evento (ai fini del controllo ai varchi), nonché alla Questura di Reggio Calabria ed alla Polizia Municipale; che i titolari/gestori delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande con Gazebo insistente sulle aree verdi del Corso Matteotti garantiscano, altresì, la vigilanza ed il controllo all’accesso dei Gazebo insistente sulle aree verdi del Corso Matteotti affinché venga lasciata costantemente libera e fruibile la via di fuga»