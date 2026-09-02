Indagine coordinata dalla Procura di Castrovillari, provvedimenti in esecuzione
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Un’imponente operazione congiunta delle forze dell’ordine sta interessando il territorio comunale di Cassano All’Ionio fin dalle prime luci dell’alba. Carabinieri e Polizia di Stato hanno fatto scattare una vasta serie di controlli mirati al contrasto del caporalato e dello sfruttamento della manodopera in agricoltura.
Le pattuglie si sono concentrate nei punti nevralgici del centro cittadino e nelle frazioni limitrofe, fermando e identificando decine di soggetti sia nei pressi delle abitazioni sia lungo le strade e nelle piazze. I controlli hanno riguardato in particolar modo i luoghi abitualmente utilizzati come punti di ritrovo o d'imbarco per i braccianti in attesa di essere trasportati nei campi della Sibaritide.
L'attività ad alto impatto vede impegnati numerosi militari e agenti in perquisizioni e verifiche sui veicoli utilizzati per il trasporto dei lavoratori, con l'obiettivo di ricostruire la filiera del reclutamento irregolare e accertare le condizioni di impiego. Le operazioni sul campo sono tutt'ora in corso e maggiori dettagli sull'esito dei controlli e su eventuali provvedimenti giudiziari verranno resi noti nelle prossime ore dalle autorità procedenti.