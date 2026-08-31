Durante un controllo sulla tracciabilità ittica, i finanzieri della Sezione operativa navale di Roccella Jonica hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nei locali e nella cucina dell'attività

Nell’ambito dei controlli in materia di tutela della tracciabilità ittica, volti a garantire la trasparenza del pescato dalla cattura alla vendita, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, hanno sottoposto ad ispezione un ristorante sito a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Immediatamente dopo l’accesso, i militari hanno rilevato gravi carenze igienico sanitarie sia nei locali adibiti alla conservazione e lavorazione degli alimenti, sia del personale addetto alla cucina. Constatata la gravità della situazione, è stato sollecitato l’intervento dell’Asl di competenza.

I finanzieri hanno proceduto quindi al sequestro di circa 91 chili di prodotti ittici non tracciati, sanzionando il titolare, contestualmente l’Als ha redatto le prescrizioni obbligatorie ed elevato le dovute sanzioni.