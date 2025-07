È finito agli arresti domiciliari il 35enne che ieri sera ha causato l'incidente stradale in cui, a Reggio Calabria, è morto il carabiniere Davide Squillace di 47 anni. All'esito delle risultanze degli esami tossicologici, infatti, la Polizia locale ha arrestato il conducente della Toyota Yaris che si è scontrata con la moto guidata dal militare.

Secondo le prime risultanze, nonostante la patente scaduta l'automobilista si era messo al volante e stava guidando in stato di ebbrezza alcolica per cui il magistrato di turno, in attesa di concludere le indagini, ha disposto i domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. La Polizia locale sta anche cercando di verificare se Squillace fosse fermo a bordo strada e sia stato investito dalla vettura.