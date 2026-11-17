Dopo la condanna a 16 anni confermata in appello a Catanzaro, i legali dell’imputata contestano la decisione e preparano il prossimo step giudiziario. L’avvocato Intrieri: «Fuori dalla Calabria giudici indipendenti e non condizionati dall’ambiente. Questa sentenza è triste e fa a pugni con il buon senso»

La difesa di Isabella Internò annuncia il ricorso in Cassazione contro la condanna a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Denis Bergamini, l'ex calciatore del Cosenza morto 37 anni fa lungo la strada statale 106, in una vicenda giudiziaria che per decenni è rimasta segnata da interrogativi e ricostruzioni contrastanti.

Dopo la decisione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, i legali dell'imputata preparano dunque un nuovo passaggio giudiziario davanti alla Suprema Corte. La Procura generale aveva chiesto una pena di 23 anni di carcere.

La difesa contesta la sentenza d'appello

È l'avvocato Cataldo Intrieri ad annunciare la volontà di impugnare la decisione. «È una sentenza triste, che fa a pugni con il buon senso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall'ambiente», ha dichiarato il legale.

Parole dure, con cui la difesa contesta l'esito del processo e prospetta un nuovo confronto davanti ai giudici di legittimità. Intrieri ha inoltre sollevato una questione relativa alla sede del procedimento: «Questo processo non doveva essere celebrato a Cosenza e forse non si doveva fare nemmeno in Calabria, adesso andiamo in Cassazione, andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto».

La condanna a 16 anni per la morte di Bergamini

La Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha confermato la pena di 16 anni di reclusione per Isabella Internò, già condannata in primo grado per l'omicidio di Denis Bergamini. La richiesta della Procura generale era stata invece di 23 anni.

Il ricorso annunciato dalla difesa apre ora una nuova fase della vicenda processuale. Sarà la Cassazione a dover esaminare le eventuali censure contro la sentenza d'appello e a stabilire se la decisione dei giudici calabresi possa reggere al vaglio di legittimità.