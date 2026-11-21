Il fratello del giudice Paolo commenta la morte dell’ex capo della Polizia e chiede che sia la magistratura a chiarire i contorni della vicenda. Poi punta il dito sulla sparizione dell’agenda rossa: «La responsabilità è dei Ros, non della polizia»

«Nei giorni scorsi non mi sono espresso sulla vicenda che riguardava l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura».

È il commento di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, all'Ansa sulla notizia del suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Parole che accompagnano una presa di posizione netta sulla vicenda e un nuovo richiamo a quello che considera il nodo centrale ancora irrisolto della strage di via D'Amelio: la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

«L'agenda rossa? La responsabilità è dei Ros, non della polizia»

«La responsabilità sulla sparizione dell'agenda rossa, in ogni caso, è dei Ros, non della polizia – ha proseguito Borsellino –. Alla polizia è arrivata quasi sicuramente una borsa vuota: l'agenda era già stata prelevata prima dai Ros».

Secondo il fratello del magistrato, l'inchiesta avrebbe seguito una direzione precisa: «Si è trattato di un'inchiesta portata avanti per spostare le responsabilità sulla polizia e toglierle ai Ros».

Il richiamo alla Procura di Caltanissetta

Borsellino ha poi contestato l'impostazione delle indagini, sostenendo che, per come erano state condotte, non avrebbero affrontato direttamente la questione della sparizione dell'agenda. «Nell'inchiesta inoltre, per come era stata impostata, così come è stato detto anche dal gip, non c'era nessun riferimento alla sparizione dell'agenda rossa, che in ogni caso resta il nodo fondamentale sulla strage di via D'Amelio».

Da qui la critica alla Procura di Caltanissetta, che a suo giudizio non avrebbe fatto abbastanza per chiarire quella scomparsa: «Più che andare a perquisire le case dei morti, come è stato fatto con Tinebra e La Barbera».

Le dichiarazioni di Borsellino chiamano in causa responsabilità e circostanze che dovranno essere eventualmente accertate nelle sedi giudiziarie. La sua posizione riporta al centro il destino dell'agenda rossa, uno dei passaggi più controversi e ancora discussi nella ricostruzione della strage di via D'Amelio.