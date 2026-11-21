Perché la Dda di Caltanissetta ha impugnato il no del gip agli arresti domiciliari per l'ex capo della Polizia. Nel ricorso le accuse di depistaggio sulla strage di via D'Amelio, le carte distrutte e i presunti contatti riservati sulle indagini

La Procura di Caltanissetta voleva arrestare Gianni De Gennaro. Per l'ex capo della Polizia morto suicida questa mattina e coinvolto nell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio, i magistrati avevano chiesto gli arresti domiciliari, ipotizzando che avesse ostacolato le indagini e agevolato Cosa nostra. Una richiesta respinta dal gip, che aveva giudicato insufficiente il quadro indiziario, ma contro la quale gli uffici guidati da Salvatore De Luca hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame.

La vicenda è emersa il 12 novembre, quando i carabinieri del Ros hanno eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia nissena nell'ambito delle indagini sulle stragi del 1992. Tra gli indagati figura proprio De Gennaro, accusato di avere esercitato pressioni per impedire al collaboratore di giustizia Totuccio Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati.

I documenti nascosti e distrutti: «Avevo ormai distrutto tutto»

Uno dei punti centrali dell'inchiesta riguarda una serie di documenti che, secondo la ricostruzione investigativa, De Gennaro avrebbe in parte occultato e in parte distrutto e bruciato con l'aiuto di una sua stretta collaboratrice. Una parte della documentazione è stata recuperata dai militari del Ros. Si tratterebbe anche di atti giudiziari e articoli di stampa relativi all'arresto di Salvatore Contorno nel 1989.

In una conversazione intercettata dagli investigatori, l'ex capo della Polizia avrebbe affermato di avere «ormai distrutto tutto». Secondo la Procura, De Gennaro avrebbe temuto gli sviluppi dell'attività investigativa della Dda di Caltanissetta, comprese le perquisizioni eseguite nel 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile di Palermo, alla ricerca dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Le preoccupazioni avrebbero riguardato anche il cosiddetto “Corvo di Palermo”, la vicenda delle lettere anonime sviluppatasi dopo l'arresto di Contorno nel 1989. De Gennaro avrebbe chiesto a un collaboratore di monitorare l'ex pentito, che secondo gli investigatori era a conoscenza di una gestione opaca del proprio rientro in Sicilia alla fine degli anni Ottanta. Una vicenda che avrebbe coinvolto direttamente lo stesso De Gennaro e La Barbera.

Il no del gip: «Quadro indiziario insufficiente»

La gip di Caltanissetta Giulia Zappalà aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari ritenendo che gli elementi raccolti non fossero ancora sufficienti a giustificare una misura cautelare. «Il quadro indiziario formatosi a carico degli indagati, in mancanza di ulteriori elementi conoscitivi decisivi che dipendono dall'esito di attività investigative che lo stesso pubblico ministero evidenzia come fondamentali, non risulta sufficiente a fondare una pronuncia cautelare», aveva scritto nel provvedimento.

Per la giudice occorre ancora verificare se le condotte contestate siano riconducibili a una cabina di regia continuativa, finalizzata a «inquinare tutti i filoni buoni» che avrebbero potuto consentire, subito dopo le stragi, di ricostruire la strategia stragista elaborata e attuata da Cosa nostra nei primi anni Novanta.

Un elemento, tuttavia, viene considerato acquisito: «Il fatto che De Gennaro ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale con ruolo centrale in importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata».

Secondo la gip, però, non sarebbe ancora dimostrato un collegamento certo tra i documenti conservati da De Gennaro e dalla sua ex collaboratrice Donatella Peruzzi e il depistaggio sulla strage di via D'Amelio. La volontà di distruggerli potrebbe essere spiegata ipotizzando che quelle carte contenessero prove di un altro reato, commesso quando l'ex capo della Polizia era pubblico ufficiale. Ma anche questa ipotesi, sottolinea la giudice, deve ancora essere dimostrata.

Il ricorso della Procura: «Documenti compromettenti distrutti»

Una valutazione contestata duramente dai magistrati nisseni, che nel ricorso al Riesame definiscono «illogica» la decisione del gip. Secondo la Procura, il contenuto delle intercettazioni andrebbe in una direzione opposta rispetto a quella indicata nel provvedimento: «Certamente parte della documentazione in quanto ritenuta compromettente è stata distrutta e, a prescindere da quella che è stata scansita e occultata, già solo questo primo comportamento integra il delitto contestato di depistaggio materiale nella sua forma aggravata».

I pm contestano anche il ragionamento secondo cui l'impossibilità di acquisire i documenti distrutti determinerebbe un vuoto conoscitivo tale da impedire di dimostrare il pericolo concreto. Per l'accusa, sarebbe paradossale pretendere una prova sul contenuto di carte che gli stessi indagati avrebbero eliminato proprio perché compromettenti.

La ricostruzione proposta dalla Procura è che quei documenti fossero in parte utili a De Gennaro per ricostruire, a distanza di anni, la versione dei fatti elaborata all'epoca e in parte potenzialmente pregiudizievoli per lui. I magistrati richiamano anche la preoccupazione manifestata dall'ex capo della Polizia e da Peruzzi quando venne rubata una borsa contenente documenti.

I contatti riservati e il piccolo hard disk con gli atti del G8

Nel ricorso viene inoltre evidenziata la presunta disponibilità, da parte di De Gennaro, di una rete di contatti in grado di fornirgli informazioni riservate sulle indagini a suo carico. Notizie che, secondo i pm, gli avrebbero consentito di adottare precauzioni sempre più stringenti e di mettere in campo iniziative per ostacolare il lavoro degli inquirenti.

«Lasciare De Gennaro libero di muoversi sul territorio e comunicare con terzi possa ancora rendere possibile che prosegua nel commettere reati analoghi a quelli per cui si procede»: è questa una delle argomentazioni con cui la Procura sostiene la necessità della misura cautelare.

Tra il materiale in parte distrutto, occultato o bruciato ci sarebbe stato anche un piccolo hard disk contenente documenti riservati. Al suo interno, secondo gli investigatori, erano conservati atti relativi al G8, un'altra vicenda della storia italiana nella quale De Gennaro è rimasto coinvolto giudiziariamente, e documentazione riguardante Massimo Ciancimino, che aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'ex capo della Polizia ed era stato successivamente condannato per calunnia.

La posizione di Donatella Peruzzi emerge anche da una conversazione nella quale la collaboratrice avrebbe manifestato il proprio spavento dopo essersi accorta della presenza di quei documenti sul computer dell'ufficio: «Io quando mi sono accorta che ce l'avevo sul computer in ufficio, mi è preso un colpo».

Il ricorso della Procura si conclude con la richiesta di carcere per Peruzzi e di arresti domiciliari per Gianni De Gennaro, Francesco Pacetto e Totuccio Contorno. Per il sottufficiale della Guardia di finanza Massimo Carnicelli viene invece sollecitata la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di avere distrutto, occultato e in alcuni casi bruciato documentazione ritenuta compromettente. Spetterà ora al Tribunale del Riesame valutare le ragioni dell'accusa e quelle alla base del precedente rigetto della misura cautelare.