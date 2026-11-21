Dalla richiesta di misura cautelare della Procura di Caltanissetta emergono le contestazioni al super poliziotto calabrese. Che si difende: «Non c’entro nulla. Ho rischiato la vita per combattere Cosa Nostra, perché avrei dovuto aiutare Riina?». Poi l’intercettazione: «Sti c… era vero»

Trent'anni di misteri, silenzi istituzionali e macerie investigative sulle stragi del 1992 trovano un punto di svolta nelle carte della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Nella richiesta di applicazione di misure cautelari formulate a carico dell'ex Capo della Polizia e già direttore della Dia, il super poliziotto calabrese Gianni De Gennaro, del collaboratore Salvatore Contorno, dell'ex ispettore Francesco Pacetto, della funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e del sottufficiale Massimo Carnicelli, i pubblici ministeri contestano una complessa attività di depistaggio e ostacolo alla giustizia, aggravata dall'aver agevolato associazioni mafiose e occultato la verità sulla strage di via D'Amelio e sulla sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Al centro del primo grande snodo ricostruito dal pool antimafia vi è una fuga di notizie avvenuta il 20 marzo 1994. Quel giorno, sulle pagine del quotidiano La Repubblica, uscì un articolo firmato dai giornalisti Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo dal titolo "Quell'affare di mafia e mattoni". Il pezzo rivelava in anteprima assoluta e con una precisione millimetrica i contenuti dei verbali segretissimi presi nel febbraio 1994 a Salvatore Cancemi dalle Procure di Palermo e Caltanissetta. Il pentito accusava Marcello Dell'Utri di essere l'emissario di Silvio Berlusconi presso Salvatore Riina, riferendo di versamenti annuali da 200 milioni di lire per i ripetitori televisivi in Sicilia, di contatti con Vittorio Mangano e i fratelli Grado, nonché delle somme in contanti veicolate tramite il reggente del mandamento de La Noce, Pierino Di Napoli.

I giornalisti fecero il loro lavoro: pubblicarono la notizia. Quella rivelazione prematura — avvenuta a una settimana dalle elezioni politiche del 27-28 marzo 1994 e a pochi mesi dalla "discesa in campo" di Berlusconi — bruciò l'operazione sotto copertura che il Ros dei Carabinieri guidato dal capitano Sergio De Caprio ("Ultimo") e coordinato dalla dottoressa Ilda Boccassini stava allestendo per pedinare Di Napoli e documentare i passaggi di denaro. Le indagini vennero inevitabilmente paralizzate. La gravità devastante di quello scoop è sintetizzata nelle carte giudiziarie della Procura nissena con parole durissime: «È ora pacificamente accertato che le prime vere indagini che avrebbero potuto aprire scenari più ampi sulla strage di via D’Amelio, per verificare “se sia esistita o meno un’unica ‘cabina di regia’ volta ad inquinare – negli anni immediatamente successivi alle stragi del 1992 – tutti i ‘pozzi’ che potessero condurre ad una integrale conoscenza degli avvenimenti afferenti le stragi mafiose del 1992”, rispetto alla limitatissima pista della Guadagna fermamente voluta dal Dr. La Barbera e condivisa dal Dr. Tinebra, veniva di fatto interrotta a causa dell’azione deviante messa in atto da Giovanni De Gennaro».

Per tre decenni la fonte istituzionale di quel dossier rimase ricoperta dal segreto professionale del giornalista D'Avanzo, deceduto nel 2011. Ma il 10 giugno 2024, nel corso di un interrogatorio reso alla Procura di Firenze, l'ex magistrata Ilda Boccassini ha squarciato il velo, indicando l'ex prefetto Gianni De Gennaro (all'epoca dei fatti Direttore della Dia) come il soggetto che consegnò fisicamente il verbale a D'Avanzo durante un incontro privato a casa sua.

Nel successivo interrogatorio del 9 luglio 2024 dinanzi ai pubblici ministeri, gli inquirenti hanno contestato direttamente a De Gennaro la rivelazione della Boccassini: «Abbiamo sentito la Dottoressa Ilda Boccassini che ha riferito il 10.6.2024 che il giornalista D’Avanzo le indicò come porgitore delle notizie su Cancemi proprio la sua persona».

L'ex prefetto ha opposto una smentita radicale: «Non so perché sia stato detto quanto mi state ricordando, ma è certo che io i verbali di Salvatore Cancemi non li avevo, né tantomeno è accaduto che io li abbia consegnati a D’Avanzo. Ho rischiato la vita per combattere Cosa Nostra, non vedo perché avrei dovuto favorire Riina e i suoi sodali».

Nello stesso verbale, i pubblici ministeri hanno incalzato De Gennaro contestandogli il valore di sbarramento politico e giudiziario che quella soffiata produsse a vantaggio dei vertici di Forza Italia: «Chiunque sia stato a divulgare i contenuti di quei verbali ha agevolato Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, dal momento che Cancemi aveva indicato Pierino Di Napoli come il soggetto incaricato di provvedere a consegnare direttamente a Marcello Dell’Utri i denari dell’organizzazione da far avere a Silvio Be. Si trattava di uno spunto di indagine che si sarebbe dovuto sviluppare. La divulgazione ha pertanto agevolato Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri nella veste di garanti o comunque di tramiti degli interessi di Riina e dei suoi sodali. Concorda con questa ricostruzione?».

Anche a questo specifico addebito De Gennaro ha risposto negando ogni addebito: «Ho lasciato la Dia nel 1994 perché il governo entrante voleva liberarsi di me. Il ministro Maroni mi promosse di fatto per rimuovermi dalla Dia. Non credo che io fossi la persona adatta per fare piaceri a Berlusconi e Dell’Utri. Per il resto posso concordare con voi sul fatto che chi ha fatto pubblicare quei verbali può aver avuto l’intenzione di avvantaggiare Berlusconi, ma vorrei ribadire che certamente non sono stato io».

Step successivo: dopo le smentite formali fornite all'autorità giudiziaria arrivano le intercettazioni ambientali eseguite dalla Procura di Caltanissetta. Il 26 novembre 2025, mentre si trova all'interno del suo ufficio presso il Centro Studi Americani di Roma, De Gennaro commenta a bassissima voce la vicenda con la sua fidata collaboratrice Donatella Peruzzi. Nel corso del dialogo catturato dalle microspie, l'ex capo della Polizia si abbandona a commenti sulla paternità dello scoop:

Donatella PERUZZI: «si però hai visto inc. la Boccassini con D’Avanzo... no?»

Giovanni DE GENNARO: «inc.»

Donatella PERUZZI: «alla fine?»

Giovanni DE GENNARO: «sti cazzi era vero!»

Donatella PERUZZI: «mah»

Giovanni DE GENNARO: «se non era vero non era vero»

Donatella PERUZZI: «no... io ho buttato tutto... tutto quanto... ho lasciato però... perché...»

Giovanni DE GENNARO: «la stampa»

Donatella PERUZZI: «bravo»

Giovanni DE GENNARO: «la stampa è stampa»

Giovanni DE GENNARO: «se non era vero non si inc.»

È quella che gli inquirenti ritengono un’ammissione captata in diretta dalle cimici che — unitamente alle contestazioni per aver ordinato la distruzione degli archivi cartacei riservati su Salvatore Contorno («io ormai ho distrutto tutto») — compone il perimetro dell'ipotesi d'accusa formulate dalla Procura nissena per reati di depistaggio pluriaggravato e frode processuale a tutela delle istituzioni.