«Adesso purtroppo abbiamo perso a Michele Prestipino». È il 14 novembre 2025 e a pronunciare queste parole ad alta voce, ignaro che la Procura di Caltanissetta lo stia intercettando, è Gianni De Gennaro. L'ex capo calabrese (è nato a Reggio Calabria 78 anni fa) della Polizia e già direttore della Dia, oggi presidente del consorzio Eurolink impegnato nella realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, esprime tutto il suo rammarico per l'uscita dalla magistratura dell'ex procuratore aggiunto della Procura nazionale antimafia. Un rammarico che per i pm nisseni tradisce una preoccupazione precisa: l'«impossibilità di avere conferme sulla fondatezza di notizie apprese da fonti qualificate» in merito agli accertamenti in corso sulla grande opera infrastrutturale.

L'origine della frattura risale al 1° aprile 2025, quando attorno al tavolo di un ristorante nel centro di Roma pranzano De Gennaro, Michele Prestipino Giarritta (titolare in Antimafia delle indagini sulle possibili infiltrazioni mafiose nel Ponte) e Francesco Gratteri, ex alto funzionario di polizia e consulente del gruppo Webuild. Nel corso del convivio, Prestipino avrebbe, sempre secondo i magistrati di Caltanissetta, rivelato particolari segreti sulle inchieste in corso inerenti al "Progetto Ponte". Commentando l'esito dell'incontro appena rientrati in ufficio, i presenti ammettono a mezza bocca la gravità della soffiata: «Prestipino oggi si è sbilanciato parecchio».

Nelle carte giudiziarie i pm annotano con severità la portata dell'evento: «Tale era la portata delle notizie ricevute che i due concordavano sulla necessità che venissero condivise con i vertici delle società componenti il consorzio Eurolink, adottando tuttavia le dovute cautele per non esporre il magistrato», specificando che il dottor Prestipino «non aveva rivelato soltanto le notizie sul ponte ma con ogni probabilità anche informazioni sulle indagini in corso nei confronti del De Gennaro da parte di questo ufficio».

La reazione di De Gennaro è immediata. Alle ore 17:48 dello stesso giorno, rientrato nella sua sede, convoca d'urgenza la segretaria impartendo l'ordine perentorio: «Senti devi fare una cosa devi chiamare Pacetto e lo fai venire da me!». Nei colloqui riservati con l'ex ispettore Franco Pacetto, suo fidatissimo intermediario, l'ex prefetto sfoga tutta la sua rabbia per i riflettori puntati su di lui dalla magistratura siciliana, scagliandosi apertamente contro «le grandissime teste di cazzo della procura di Caltanissetta». Ma per tutelare la fonte ed evitare che le rivelazioni vengano attribuite a Prestipino («Michele si fida di me, ecco perché non posso tradirlo»), De Gennaro mette in atto una precisa pista fuorviante: «De Gennaro asseriva che l'informazione gli era stata fornita dall'attuale capo della polizia Vittorio Pisani». Una versione considerata poco credibile dagli inquirenti: «Si deve escludere che il prefetto Pisani possa aver detto qualcosa al De Gennaro».

Il centro nevralgico delle operazioni riservate di De Gennaro era il suo ufficio al Centro Studi Americani in via Caetani a Roma, ritenuto un porto sicuro. Ma il 10 marzo 2026 accade l'imprevisto: una fonte rimasta ignota rivela a De Gennaro che la stanza è imbottita di microspie. Scatta il panico. Quel giorno l'ex prefetto avrebbe dovuto incontrare il sottosegretario Alfredo Mantovano, ma decide improvvisamente di far saltare l'agenda e si sfoga con la segretaria: «Sono preoccupato... Sai che c'è? Non voglio vedere nessuno!». La sua cerchia si stringe a pochissime persone fidate, convocate d'urgenza per il giorno successivo.

Parallelamente alla gestione dell'emergenza intercettazioni, dalle carte emerge anche la strategia politica dell'ex Capo della Polizia per posizionare magistrati di primo piano al vertice dell'Organismo di Vigilanza di Eurolink: «De Gennaro si interessava per cercare di individuare una figura che potesse coprire l'incarico di presidente dell'Organismo di vigilanza del consorzio Eurolink». Tra i profili valutati spiccano i nomi dell'ex capo della Procura di Roma Giuseppe Pignatone e dell'ex procuratore generale di Cassazione Giovanni Salvi. «Ora provo a chiedere consiglio a Melillo», confida De Gennaro (riferendosi al capo della Dnaa) che alla fine sembra optare per Salvi al quale però quel ruolo non è mai stato affidato.