Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I magistrati contestano all’ex capo della Polizia un presunto tentativo di occultamento di documenti. Al centro delle indagini le conversazioni intercettate dal Ros, i rapporti con Arnaldo La Barbera e la vicenda dell’arresto del pentito Salvatore Contorno nel 1989

L’inchiesta sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino si arricchisce di nuovi elementi. La Procura di Caltanissetta, che indaga sulla vicenda, contesta a Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, di avere svolto «un’attività depistatoria finalizzata a nascondere fatti e ad occultare documentazione».

Un’accusa che i magistrati collegano anche ad alcune conversazioni intercettate dai carabinieri del Ros. Tra queste, una frase pronunciata da De Gennaro in riferimento ad Arnaldo La Barbera, all’epoca capo della Squadra mobile di Palermo: «Io ormai ho distrutto tutto».

Nelle stesse conversazioni compare anche Donatella Peruzzi, collaboratrice dell’ex capo della Polizia, che avrebbe risposto: «No, io tutto».

Gli hard disk e i documenti da nascondere: cosa emerge dalle intercettazioni

Tra i passaggi finiti all’attenzione degli investigatori ci sono quelli relativi a due hard disk contenenti documentazione. De Gennaro avrebbe raccontato di averne consegnato uno al figlio, precisando di aver acquistato un computer appositamente per consultarne il contenuto.

«Ho pure acquistato un computer per leggerlo, perché non lo leggiamo neanche sui computer nostri, potrebbe lasciare traccia», avrebbe detto durante una conversazione intercettata.

L’ex capo della Polizia avrebbe inoltre riferito di avere affidato un secondo dispositivo a Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, aggiungendo: «E poi con calma me lo farò restituire».

Sono proprio queste conversazioni a rappresentare uno dei punti centrali dell’attività investigativa. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la natura dei documenti conservati e il loro eventuale collegamento con i fatti che precedettero le stragi mafiose del 1992.

Il caso Salvatore Contorno e il ruolo di Arnaldo La Barbera

L’attenzione della Procura si concentra anche su un episodio del 1989: il ritorno in Sicilia dagli Stati Uniti del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e il suo successivo arresto.

De Gennaro avrebbe raccontato di aver riletto la documentazione relativa a quella vicenda, aggiungendo una frase particolarmente significativa: «E poi ho dato a fuoco».

Per i magistrati, proprio quell’episodio rappresenta un passaggio importante per comprendere i rapporti tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera. All’epoca, il primo ricopriva l’incarico di direttore del Nucleo centrale anticrimine, mentre il secondo guidava la Squadra mobile di Palermo.

Il 1989 fu anche l’anno delle lettere del cosiddetto Corvo e del fallito attentato dell’Addaura contro Giovanni Falcone. Eventi che, secondo il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, rappresentano fatti prodromici alle stragi del 1992.

Nel comunicato diffuso giovedì pomeriggio, il procuratore ha illustrato gli sviluppi investigativi che hanno portato alle perquisizioni.

Continua a leggere su LaCapitalenews.it