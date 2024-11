Chat piccanti e conversazioni hard su whatsapp, la loro diffusione in rete e per una 22enne rossanese la vita si trasforma in un inferno: abbarbicata in casa per senso di vergogna e massacrata dai social.

Violato ogni principio di riservatezza, colpita la reputazione e la dignità della persona, per fini esclusivamente politici. La barbarie umana s’abbatte su una ragazza che avrebbe avuto la sola colpa di rimanere coinvolta in una chat tra adulti. Sono stati oltremodo superati i limiti di tolleranza. La 22enne, nelle ultime ore, ha dato mandato all’avvocato Antonella Ferrigno (in foto) al fine di perfezionare l’ennesima denuncia querela contro ignoti.

L’obiettivo è individuare il o i responsabili della diffusione dei contenuti della chat. La donna è finita nel tritacarne mediatico a causa di uno scontro tutto politico che vede da un lato l’ex candidato alla giunta regionale della Calabria Carlo Tansi (si ritiene estraneo alla vicenda) dall’altro l’attuale presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini.