I ladri hanno rotto la saracinesca per introdursi nel locale: portati via diversi gratta&vinci e pacchetti di sigarette per un bottino del valore stimato di 20-30mila euro

Nella notte tra lunedì e martedì ignoti si sono introdotti nella rivendita di tabacchi posta in pieno centro dell’abitato di Cassano Allo Ionio e sono scappati con un bottino di diverse migliaia di euro.

Il tutto è accaduto in Via Monsignor Bruno Occhiuto, nelle immediate vicinanze della cattedrale elevata a basilica minore. In piena notte, la saracinesca del locale è stata tranciata probabilmente con delle cesoie staccando poche lamelle inferiori da tutto il resto. Il varco creato ha consentito ai malviventi di entrare nell’attività commerciale per appropriarsi di tutto quello che rappresentava un presunto guadagno. Oltre all’area destinata al pubblico, i malviventi hanno trafugato le diverse stecche di sigarette che erano a scorta, sono poi passati al banco di vendita per prelevare i pacchetti di sigarette presenti negli espositori. Tra gli obbiettivi anche le casse delle slot machine disposte in altro separato ambiente che però non hanno ceduto alla forzatura. Nell’attività criminale pare sia stato rubato anche un importante quantitativo di “gratta&vinci”. In una prima ricognizione dell’ammanco, sembra che l’entità del furto possa essere quantizzata tra i 20 e 30mila euro.

Intanto gli uomini della compagnia di Cassano all’Ionio, coordinati dal capitano Michele Ornelli, stanno cercando gli autori attraverso la visione accurata di qualche immagine catturata dalle telecamere delle altre attività della zona.