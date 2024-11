Un ordigno inesploso riconducibile al periodo della guerra è stato ritrovato da alcuni escursionisti in località Timpone Dolcetti nel comune di Castrovillari. Durante una passeggiata in montagna si sono accorti dell'oggetto riconducibile ad un residuato bellico e lo hanno subito segnalato ai carabinieri forestale della stazione di Morano Calabro.

Sul posto sono arrivati gli artificieri della Compagnia Genio Guastatori del 21° reggimento di stanza presso la caserma "Manes" di Castrovillari che hanno riconosciuto subito la munizione bellica inesplosa e dopo la segnalazione alla Prefettura di Coenza hanno dato corso alla procedure per la neutralizzazione. Supportati dal personale della Croce Rossa Militare e dai Carabinieri di Castrovillari gli specialisti della Manes hanno identificato la munizione in una granata d'artiglieria inglese da 88mm, ad alto esplosivo, lanciata ed inesplosa ed hanno provveduto al suo brillamento in maniera controllata in una zona adiacente a quella del rinvenimento, per evitare ogni ulteriore rischio.

La zona è stata riportata in sicurezza e tutti i materiali di risulta impiegati, sono stati accuratamente rimossi, in osservanza delle politiche ambientali. La presenza ed il supporto dell'Esercito ed in particolare del personale specialistico della Caserma Manes rimane attivo anche durante questo periodo segnato dalla presenza del Covid così com'è stato durante il lockdown, per garantire costantemente la sicurezza ed il supporto alla popolazione ad al territorio.