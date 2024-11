I ladri erano penetrati in un'azienda distributrice di carburanti. Messi in fuga dai carabinieri

Ignoti si sono introdotti con un tir risultato poi oggetto di furto, all’interno dell’azienda Alpetrol, in contrada Cammarata di Castrovillari, dopo averne danneggiato la recinzione, con l’intento di rubare gasolio agricolo e di alluminio. Ma i carabinieri della compagnia di Castrovillari, impegnati in un servizio controllo del territorio, li hanno sorpresi e messi in fuga. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 9 e domenica 10 giugno. I responsabili del tentato furto sono riusciti a dileguarsi a piedi tra le campagne circostanti.