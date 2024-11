Un 48enne è stato recuperato in un dirupo dai vigili del fuoco. Le condizioni non sono gravi

Ha abbassato il finestrino del treno in corsa e si è lanciato nel vuoto. E' quanto è accaduto nel primo pomeriggio a Catanzaro tra le stazioni delle Ferrovie della Calabria di Cavorà e Gagliano. L'uomo, R. S. di 48 anni originario di Carlopoli, è precipitato in un dirupo e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso ha consentito di trarlo in salvo.

Da una prima ricostruzione, il 48enne stava viaggiando nel convoglio quando improvvisamente ha abbassato il finestrino e si è lanciato nel vuoto. Un giovane che era seduto al suo fianco si è accorto di quanto stava avvenendo e ha lanciato l'allarme. Il capotreno ha bloccato il corsa e l'uomo è stato recuperato in condizioni di salute non gravi. Sul posto è giunto l'elisoccorso e l'ambulanza del 118 che ha prestato al 48enne le prime cure prima di trasportarlo al pronto soccorso.

Luana Costa