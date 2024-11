Gli agenti della squadra volante hanno sorpreso il giovane mentre tentava di recuperare l'arma occultata in un terreno posto nelle vicinanze degli alloggi popolari

La Polizia di Catanzaro ha sorpreso nel quartiere S. Maria, precisamente nella zona Viale Isonzo, un giovane mentre recuperava un’arma occultata in un terreno posto nelle adiacenze degli alloggi popolari. Era quasi l’alba, quando gli Agenti della Squadra Volante notavano alcune persone travisate in un terreno posto dietro il muro di recinzione di Via Traversa Isonzo, che velocissimamente si allontanavano approfittando dell’oscurità e della campagna circostante, facendo perdere in breve le loro tracce. Prontamente gli Agenti predisponevano un piano operativo mediante posti di osservazione che permettevano non molto tempo dopo di individuare un giovane che con passo svelto e senza esitazione si dirigeva proprio nello stesso terreno. Certo di essere solo, il giovane rimuoveva alcune pietre poste alla base di un albero e ne traeva una custodia ma, all’atto di aprirla si è visto circondato e bloccato dai poliziotti.