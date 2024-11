Il direttore generale ha individuato i due professionisti dagli elenchi risultati idonei e approvati dalla Regione

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Giuseppe Perri ha provveduto a nominare i suoi più diretti collaboratori alla guida della struttura sanitaria. Direttore amministrativo è stato nominato Giuseppe Giuliano, 51 anni, laureato in Giurisprudenza e proveniente dai ruoli dirigenziali amministrativi dell’agenzia regionale per l’ambiente della Regione Calabria. Direttore sanitario è stata nominata Amalia Maria Carmela De Luca, 60 anni, laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, proveniente dal Servizio di Epidemiologia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

I direttori sono stati scelti dagli appositi elenchi dei candidati idonei alle rispettive nomine, approvati dalla Regione Calabria nell’aprile del 2016. Entrambi saranno al lavoro già dalla prossima settimana per affrontare, insieme al dg Perri, i numerosi problemi sanitari e amministrativi dell’azienda.

l.c.