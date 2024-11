La 76enne era in intenta ad attraversare la strada quando il bus dell'Amc l'ha investita. Necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 11.45 in piazza Montenero a Catanzaro. Una donna di 76 anni era intenta ad attraversare la strada quando un bus di linea dell'Amc l'ha travolta. Il mezzo proveniva dalla discesa di via Vinicio Cortese. E' stato necessario l'intervento dell'ambulanza e il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. La donna è stata ricoverata in codice rosso e ha avuto una prognosi di trenta giorni per la gravità delle ferite riportate.

Luana Costa