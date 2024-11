«Stamane verso le ore 12 all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro si è verificata una interruzione della corrente elettrica a causa di un guasto ad un quadro di smistamento che ha provocato la sospensione del flusso di energia elettrica ad una delle tre sezioni che alimentano il nosocomio». Lo comunica in una nota la direzione aziendale.

«La squadra tecnica preposta è prontamente intervenuta riuscendo a ripristinare il sistema dopo circa 40 minuti. In tale lasso temporale il gruppo di continuità centralizzato non è entrato funzione mentre sono intervenuti i gruppi di continuità locali che hanno consentito al blocco operatorio di proseguire normalmente l'attività chirurgica senza soluzione di continuità, con il completamento di tutti gli interventi in corso. Prudenzialmente e al fine di effettuare tutti gli approfondimenti ed i controlli tecnici del caso sono state comunque sospese le attività chirurgiche pomeridiane».

«A causa dello sbalzo di tensione e della durata dell'interruzione è stato necessario riavviare l'infrastruttura informatica. Ciò ha comportato un rallentamento nell'accettazione e nella gestione informatica dei pazienti al pronto soccorso, proseguita comunque manualmente provocando alcuni disagi all'utenza in arrivo. Dalle ore 15 i sistemi informatici del pronto soccorso sono comunque pienamente funzionanti. Le attività assistenziali sono state sempre assicurate durante tutto l'arco temporale in cui vi è stato il problema elettrico».