L'animale è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Non ha riportato ferite ed è stato restituito al proprietario

Un cavallo è precipitato questo pomeriggio in un fosso in via dei Gelsomini a Catanzaro. L’animale uscito dal proprio recinto è scivolato in un dirupo di circa quaranta metri finendo in un fosso dove è rimasto incastrato. A richiedere i soccorsi il proprietario che, inizialmente, non sperava di ritrovare l'animale ancora vivo.

La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale ha raggiunto il cavallo imbragandolo e riuscendo nel tentativo di sollevarlo dal fosso. Sul posto oltre al proprietario che ha seguito le operazioni di soccorso anche il medico veterinario che prestava nell'immediato le cure richieste dal caso. Nonostante la caduta, il cavallo pur se stremato, risultava in buono stato di salute.

Luana Costa