Non si sono fermati al posto di blocco della polizia e hanno imboccato la Ss 280 nei pressi di Marcellinara nel senso opposto di marcia. La droga rinvenuta nel cruscotto della Fiat Panda avrebbe fruttato oltre 30mila euro

Tentano di sottrarsi al controllo imboccando anche contromano la statale 280, ma la polizia di stato è riuscita a bloccarli e arrestarli, scoprendo mezzo chilo di eroina in macchina. In manette sono finiti P.N., 59enne di Crotone, e R.G., 45enne di Catanzaro, già noti alle forze dell'ordine. La droga era occultata all’interno del cruscotto dell’autovettura in uso ai due.

Dopo non essersi fermati all'alt della polizia, i due sono fuggiti ad alta velocità, fino a percorrere contro mano un tratto della statale 280, nei pressi di Marcellinara. L'autovettura una Fiat Panda, è stata speronata dagli agenti che, nella perquisizione, hanno rinvenuto un incavo sotto lo sterzo dove era stato nascosto un panetto di oltre mezzo chilo di eroina, che, al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30.000 euro.

I due uomini sono stati trasferiti al carcere di Catanzaro, mentre sono in corso ulteriori indagini sul canale di provenienza dello stupefacente ed il mercato di destinazione.