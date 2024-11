All’origine del cedimento l’allagamento dei bagni al piano superiore. Il Codacons: «Quanto accaduto oggi è indice di un pericolo serio a cui sono quotidianamente esposti studenti, insegnanti e personale scolastico»

Un allagamento all’origine della caduta di alcuni pannelli della controsoffittatura dell’Istituto d’istruzione Superiore Petrucci-Ferraris-Maresca a Catanzaro. Il cedimento si è verificato all’ingresso dell’istituto dove i pannelli hanno ceduto per l’allagamento di un bagno al piano superiore. Nella giornata di ieri infatti la scuola era rimasta priva d’acqua e con ogni probabilità un rubinetto lasciato aperto ha determinato l’allagamento durante la notte. I pannelli intrisi d’acqua sono così precipitati al suolo senza però provocare danni. La maggior parte degli studenti questa mattina al riavvio delle attività scolastiche ha però deciso di non partecipare alle lezioni.

Il caso era stato segnalato dal Codancons. “Quanto verificatosi oggi è il sintomo di una scuola che cade a pezzi. E non in senso figurato” ha affermato Francesco Di Lieto. “Sono anni che sollecitiamo interventi nelle scuole calabresi che, come dimostrano i frequenti crolli di soffitti e intonaci cadono letteralmente “a pezzi”, ma nessuno interviene”.