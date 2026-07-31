Il Questore di Catanzaro ha emesso un divieto di avvicinamento alle aree urbane (D.A.C.U.R.) exart. 13 bis D.L. n. 14/2017, nei confronti di un cittadino italiano ritenuto socialmente pericoloso, al termine dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine in seguito ad un intervento condotto dall’'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.e S.P.) della Questura di Catanzaro. Il provvedimento riguarda un uomo di 51 anni, residente nel comune di Catanzaro che dapprima avrebbe minacciato una donna con l’uso di un coltello e successivamente avrebbe minacciato ed aggredito gli operatori di polizia presso due esercizi commerciali siti nel quartiere di Catanzaro Sala.La successiva perquisizione eseguita dagli operatori della Squadra Volante ha dato esito positivo con il rinvenimento di un coltello con lama di 20 cm sottoposta a sequestro.Il soggetto è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.e S.P.) della Questura di Catanzaro.

Dall'istruttoria è emersa una marcata pericolosità sociale, anche in considerazione della gravità del gesto e dell’allarme sociale creato, evidenziando un grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità e l’Ordine Pubblico, dal momento che l’area in questione si trova in una zona centrale soggetta ad un elevato flusso di veicoli e con un’elevata presenza di persone e locali pubblici, aperti al pubblico ovvero pubblici esercizi di cui all’art. 5 della Legge 25/08/1991 n. 287.Considerata la gravità delle condotte contestate e la pericolosità sociale emersa nei confronti dell’uomo, il Questore di Catanzaro ha disposto l'applicazione del divieto di avvicinamento alle aree urbane (D.A.C.U.R.), vietando per un anno l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento siti in via Della Stazione del quartiere Sala del comune di Catanzaro.

La misura di prevenzione è finalizzata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all'interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida.La violazione della suddetta misura è punita con la reclusione da un anno a tre anni e con la multada € 10.000 ad € 24.000.Il rispetto del provvedimento sarà assicurato attraverso i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia