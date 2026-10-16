Inseguimento ad alta velocità nel quartiere Lido dopo una segnalazione legata ad alcuni furti. Il conducente ha abbandonato l’auto tentando di scappare a piedi sulla spiaggia, ma è stato raggiunto e arrestato

Tre agenti delle Volanti della Questura di Catanzaro sono rimasti feriti, con prognosi tra 10 e 15 giorni, nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un soggetto al termine di un inseguimento ad alta velocità sul lungomare del quartiere Lido di Catanzaro. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto la notte scorsa. Gli agenti hanno intercettato un'auto che era stata segnalata in precedenza in relazione ad alcuni furti.

Il conducente ha cercato di fuggire e al termine di un inseguimento, ha abbandonato l'auto cercando di dileguarsi a piedi sulla spiaggia. Quando è stato raggiunto dai poliziotti ha ingaggiato una collutazione con loro prima di essere bloccato e arrestato. Nei suoi confronti, in precedenza, era stato emesso anche una segnalazione di mandato di ricerca da parte dei carabinieri per altri fatti. Vicinanza agli agenti è stata espressa da Rocco Morelli, segretario generale provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato. «L'episodio - afferma - dimostra ancora una volta con quanta dedizione, coraggio e professionalità le donne e gli uomini delle Volanti operino sul territorio per garantire la sicurezza della nostra comunità».