Nel giorno di celebrazioni dedicate alla patrona del corpo è stato tracciato un bilancio annuale. Nel 2017 sono stati registrati 9.200 interventi

Semplici ma importanti momenti celebrativi utili a tirare le somme di attività intense ma che testimoniano, di converso, l’impegno profuso quotidianamente nella tutela dei cittadini e del patrimonio collettivo. La festività di Santa Barbara, patrona del corpo dei vigili del fuoco, rappresenta un’occasione di riflessione. Anche quest’anno le consuete celebrazioni sono state scandite da diverse cerimonie: dapprima l’omaggio ai caduti con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della lapide situata nel cortile della caserma in via Vinicio Cortese, successivamente la messa officiata dall’arcivescovo Vincenzo Bertolone nella chiesa del Monte dei Morti e infine la consegna degli attestati di benemerenza.

Il bilancio

Un anno intenso e difficile è stato quello che si appresta a chiudersi e che ha fatto registrare un aumento del numero degli interventi. Nel 2017 sono stati 9.200 le operazioni in cui i vigili del fuoco hanno prestato soccorso: in aumento rispetto allo scorso anno dell’11%, il quale aveva già fatto registrare un picco del 22% rispetto al 2015. Per oltre la metà si tratta di incendi, di cui la gran parte riconducibili a incendi boschivi

Le benemerenze

Al termine del bilancio sono state consegnate le croci di anzianità ai vigili del fuoco che hanno prestato servizio per quindici anni e i diplomi di lodevole servizio.

Luana Costa