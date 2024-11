L’uomo è stato identificato e arrestato dalla squadra volante della polizia

Nel pomeriggio della scorsa domenica un equipaggio della squadra volante della polizia di Catanzaro ha tratto in arresto B. P. catanzarese di 35enne, ritenuto l’autore di un furto su autovettura.

Il furto

Il soggetto, insieme ad un complice in corso di identificazione, aveva appena infranto un vetro di una delle tante autovetture parcheggiate da bagnanti nella pineta di Giovino, impossessandosi di una borsa che vi era stata lasciata all’interno. Il gesto è stato notato dalla stessa proprietaria dell’autovettura, che si è posta all’inseguimento degli stessi malviventi, chiamando nel contempo il 113.

L’inseguimento

La volante giungeva immediatamente sul posto e, affiancata anche da un equipaggio della polizia stradale che era nei pressi, intercettava nella vicina via S. Elena uno dei due malfattori, che si infilava in un ristorante, cercando di confondersi tra gli avventori al momento presenti. Ma essendo palesemente affannato ed in debito di ossigeno, gli agenti non avevano difficoltà ad individuarlo ed a trarlo in arresto. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata alla vittima. L’arrestato è stato sottoposto, dopo l’udienza di convalida tenutasi ieri, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

