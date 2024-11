Un'autovettura in sosta nel parcheggio della concessionaria è stata distrutta dalle fiamme. Il titolare: 'Così non si va avanti'

Nuova intimidazione ai danni di una concessionaria del gruppo Bencivenni di Catanzaro. Un'autovettura in sosta nel parcheggio della concessionaria è stata distrutta dalle fiamme. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica ma la notizia si è appresa solo oggi. Non è la prima volta che il gruppo Bencivenni, tra le più note realtà imprenditoriali di Catanzaro, è oggetto di atti intimidatori. Lo scorso 14 gennaio si era verificato un altro episodio. Uno dei titolari dell'azienda, Sergio Bencivenni, ha dichiarato all'Agi: "Così non possiamo andare avanti, non possiamo lavorare in queste condizioni ed è evidente che siamo davanti all'ennesimo avvertimento che non può essere sopportato e tollerato. Non è vero che questa è una città tranquilla, come qualcuno continua a sostenere".