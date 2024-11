L’esercizio commerciale perfettamente attivo e funzionante era anche sprovvisto della documentazione per procedere allo scarico delle acque reflue

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Catanzaro Lido hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di una lavanderia industriale.

I militari di Catanzaro Lido, a seguito di alcuni accertamenti investigativi effettuati, avevano verificato come l’esercizio commerciale, perfettamente attivo e funzionante, non avesse alcuna autorizzazione per procedere allo scarico delle acque reflue nè allo smaltimento dei rifiuti generati dall’attività.

Il titolare della lavanderia è stato quindi denunciato per due fattispecie di reato specifiche in materia di reati ambientali, la lavanderia posta sotto sequestro ed affidata ad un amministratore giudiziario. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.