Ai domiciliari un 37enne residente in provincia di Napoli accusato anche di lesioni personali aggravate ai danni di una donna

La Polizia di Stato ha eseguito nel quartiere Lido di Catanzaro un arresto ed un divieto di avvicinamento nei confronti di due uomini accusati di stalking. I due provvedimenti sono stati emessi dal Gip del capoluogo calabrese su richiesta della Procura della Repubblica.

L'arresto riguarda un 37enne, residente in provincia di Napoli, per il quale é stata disposta la detenzione ai domiciliari, che é accusato, oltre che di stalking, di lesioni personali aggravate ai danni di una donna con la quale aveva una relazione. L'uomo é stato denunciato dall'ex compagna, che ha riferito delle aggressioni da parte dell'uomo con calci, pugni e schiaffi, dei suoi insulti e denigrazioni e dei suoi comportamenti finalizzati ad impedirle di uscire o di fare sport, come lei avrebbe voluto.

Il divieto di avvicinamento é stato disposto nei confronti di un 33enne al quale vengono contestati i reati di atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiare ai danni dell'ex moglie, che aveva denunciato l'uomo riferendo di violenze e soprusi, umiliazioni, violenze psicologiche e fisiche, pedinamenti e messaggi minacciosi. Un comportamento, riferiscono gli investigatori, che ha condizionato ogni aspetto della vita della vittima, con ripercussioni anche sulle sue condizioni di salute. I due provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria sono stati eseguiti dal personale del Commissariato di Catanzaro Lido.