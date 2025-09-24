La vittima è il fratello di un consigliere comunale. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto senza giungere al pronto soccorso. La notizia ha provocato il cordoglio delle istituzioni locali

Questa mattina un uomo ha perso la vita a seguito della puntura di un calabrone. Il fatto è avvenuto in località Fortuna a Catanzaro, l’uomo è immediatamente deceduto a causa di uno shock anafilattico provocato dalla puntura dell’insetto.

Si trovava in un’area rurale di sua proprietà, inutili i soccorsi. Sul posto è giunta una ambulanza e l’elisoccorso, tuttavia i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia ha provocato il cordoglio delle istituzioni locali. L’uomo deceduto è Gianluca Assisi, fratello del consigliere comunale di Catanzaro Francesco Assisi.