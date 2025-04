È stata allestita nella sala del Consiglio della Provincia di Catanzaro la camera ardente di Michele Traversa, ex deputato, assessore regionale, presidente della Provincia e sindaco del capoluogo, morto ieri sera all'età di 76 anni. La camera ardente sarà chiusa stasera alle 2 1 . I funerali saranno celebrati domani, domenica 12 aprile, a Catanzaro alle ore 16 nella Basilica dell'Immacolata.

Intanto l’amministrazione comunale ha issato le bandiere a mezz’asta in segno di cordoglio. Con questo gesto solenne il governo della città ha inteso unirsi attorno al dolore dei familiari e dell'intera comunità. Il sindaco Nicola Fiorita, nel rappresentare i sentimenti della giunta comunale, ha anche predisposto un'ordinanza per proclamare il lutto cittadino e la sospensione di tutte le attività a Catanzaro domani, domenica 13 aprile, alle ore 16, in coincidenza con le esequie.