Monili in oro e argento frutto di un furto avvenuto nei giorni scorsi in un appartamento sono stati restituiti ai proprietari all'esito di controlli e apposatamenti predisposti dai carabinieri

Sono stati rinvenuti in una palazzina popolare di viale Isonzo 222 monili in oro e argento che erano stati trafugati lo scorso 2 febbraio in un’abitazione del quartiere Santa Maria di Catanzaro. La scoperta è avvenuta a seguito della predisposizione di un dispositivo capillare nel quale all’attività di presidio del territorio con posti di controllo fissi su viale Isonzo e vie limitrofe oltre che al Lido e nelle Località Roccelletta del Comune di Borgia, è stata affiancata al pattugliamento delle zone residenziali prese di mira dai malviventi.

Così i militari della stazione di Catanzaro Santa Maria hanno rivenuto, nel locale autoclave, occultati all’interno interno di una federa, diversi monili in oro e argento nonché alcuni orologi, del valore complessivo di 8.000 euro circa. La refurtiva, riconosciuta dall’incredulo proprietario, è stata pertanto restituita. Un ulteriore risultato è stato raggiunto nell’ambito dei controlli a soggetti sottoposti a misure varie: i militari della Sezione Radiomobile hanno infatti accertato che una donna, sottoposta ai domiciliari in traversa Isonzo, non si trovava in casa al momento del controllo. Per la donna, poi rintracciata, è scattato pertanto l’arresto per l’ipotesi di reato di evasione.

Infine, i posti di controllo da parte di più equipaggi, posizionati nelle vie di accesso/uscita dalla zone tristemente note quali piazze di spaccio o luoghi di deposito di refurtiva, hanno consentito di monitorare tutti i transiti sospetti, indentificando più di 100 persone e procedendo alla contestazione di parecchie violazioni al codice della strada, alcune piuttosto gravi quali la guida senza patente poiché mai conseguita, la mancata copertura assicurativa e la mancata revisione.

l.c.