I fatti risalgono al marzo scorso, avrebbero aggredito e poi inseguito per le vie del centro un giovane marocchino. Il gip ha confermato la misura cautelare

Restano ai domiciliari i tre esponenti di Forza Nuova, destinatari nei giorni scorsi di una ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di una indagine condotta dalla Procura di Catanzaro sul pestaggio e inseguimento di un cittadino straniero avvenuto nel marzo scorso a Catanzaro.

Giuseppe Sestito, 55 anni, Carmelo La Face, 46 anni e Giuseppe Mumoli, 28 anni, sono accusati del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nei giorni scorsi hanno risposto alle domande del gip durante l’interrogatorio di garanzia, i legali dei tre indagati avevano chiesto la revoca della misura cautelare.

Il giudice, tuttavia, ha respinto l’istanza e confermato la misura degli arresti domiciliari.

Secondo la Procura, i tre sarebbero i presunti responsabili dell’aggressione ad un cittadino marocchino avvenuta nei pressi di piazza Matteotti. Il giovane si sarebbe avvicinato al gruppo di esponenti di Forza Nuova mentre questi erano intenti ad affiggere uno striscione e così sarebbe iniziato il pestaggio. Il passante sarebbe poi riuscito a sottrarsi fuggendo lungo viadotto Kennedy e raggiungendo la postazione dell’esercito ubicata dinnanzi la Corte d’Appello.

I legali – Alessio Spadafora e Antonio Ludovico – hanno fatto sapere che presenteranno istanza al Tribunale del Riesame per ottenere la revoca della misura cautelare.