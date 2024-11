Due auto sono entrate in collisione. Ad avere la peggio una Fiat Idea sbalzata e poi rovesciata sull'asfalto. Sul posto l'ambulanza per prestare soccorso ai feriti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio all'interno del parcheggio del parco commerciale a Catanzaro. Per cause ancora in corso d'accertamento una Fiat Idea e una Wolkswagen Golf sono entrate in collisione ma ad avere la peggio è stata la prima autovettura sbalzata e poi rovesciata sull'asfalto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso alla conducente della vettura mentre risulta illeso l'uomo alla guida della Golf.

Luana Costa