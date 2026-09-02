I fatti sono avvenuti negli uffici di polizia. I due per sottrarsi alla custodia hanno provocato una contusione a personale di pubblica sicurezza. Oggi attesa l’udienza di convalida

Una prognosi di sette giorni, è quanto è stato refertato ad un agente della squadra volante della Questura di Catanzaro, aggredito dopo aver eseguito un arresto in flagranza di reato. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, quando due persone – di cui una di etnia rom e già sottoposta agli arresti domiciliari – hanno dapprima sottratto un’auto per poi rubare due bottiglie di champagne da un bar, situato in via Formia a Catanzaro Lido.

Il rapido intervento delle squadre volanti ha consentito di fermare i due ancora in possesso della refurtiva. Giunti negli uffici di polizia, tuttavia, entrambi nel tentativo di sottrarsi all’arresto hanno aggredito gli agenti. Uno dei due è rimasto ferito, ha riportato una contusione. Si svolgerà oggi l’udienza di convalida degli arresti.

I due sono accusati a vario titolo di evasione, furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.