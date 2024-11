Un autocarro è finito fuori strada in via degli Svevi. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo

Un incidente si è verificato in via degli Svevi a Catanzaro. Un autocarro è finito fuori strada e per via del peso è rimasto incastrato con il rischio di potersi ribaltare. Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. E’ giunto inoltre sul posto l’autogru, grazie alla quale l’autocarro è stato spostato e rimesso sulla careggiata. Il conducente non è rimasto ferito e il mezzo non ha riportato danni.

Luana Costa