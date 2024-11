L’intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero del mezzo che ha terminato la sua corsa in una zona impervia e difficilmente raggiungibile

Una squadra dei vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti in località Vincenzale nel Comune di Catanzaro per il recupero di una autovettura. Per la presenza di ghiaccio, un’auto è uscita fuori strada terminando la sua corsa in una zona impervia. L’Intervento dei Vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza e recupero dell'autovettura. Non risultano persone ferite.

l.c.