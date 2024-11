I carabinieri hanno rinvenuto in un appartamento disabitato hashish, eroina e cocaina per un valore di 5mila euro

Nel corso di un blitz effettuato nella notte, i Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro coadiuvati dai colleghi della Stazione di Catanzaro Santa Maria hanno scoperto un vero e supermarket della droga.

In un appartamento disabitato di viale Isonzo i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato oltre 300 grammi di hashish, suddivisa in tre panetti, nonché 40 grammi di eroina e 8 di cocaina, per un valore complessivo al dettaglio di oltre 5mila euro. La droga era occultata in più punti dell'abitazione, in particolare in un anfratto ricavato sotto una vasca da bagno.

L'appartamento, ancorché disabitato, era comunque ben protetto da una solida porta blindata che non è stato possibile forzare. I militari infatti hanno avuto accesso all'abitazione attraverso una finestra con l'aiuto dei Vigili del fuoco.