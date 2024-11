Doveva essere un intervento per eliminare il nido di uno sciame d'api ma si è concluso con la chiusura di un'ala della scuola secondaria di primo grado facente parte dell'istituto comprensivo Mater Domini di Catanzaro. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno infatti rinvenuto numerose infiltrazioni d'acqua nei solai che hanno reso necessario la chiusura di una parte della scuola e l'interdizione dell'uso delle scale. Adesso il Comune dovrà effettuare i lavori di riqualificazione in tempi record per consentire agli alunni di poter frequentare l'edificio in piena sicurezza all'avvio dell'anno scolastico.

Luana Costa