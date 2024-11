Dopo le difficoltà di approvvigionamento idrico si prospettava la chiusura, ma l’amministrazione comunale ha voluto rassicurare che i plessi saranno comunque pronti per l'inizio delle lezioni

Scuole cittadine regolarmente aperte domani. L’acqua è tornata in tutti i plessi e l’amministrazione comunale di Catanzaro, sentiti i dirigenti scolastici, ha evitato una chiusura che avrebbe comportato disagi alle attività scolastiche. Tutti i dirigenti hanno assicurato che le operazioni di pulizia nelle scuole saranno effettuate nelle primissime ore della mattinata in modo da non creare alcuna difficoltà a studenti e docenti.

La possibilità era stata valutata nella giornata di ieri dall’amministrazione comunale a seguito della crisi idrica che ha colpito il capoluogo per due giorni consecutivi.

