La Guardia di Finanza di Catanzaro ha concluso una inchiesta su due truffatori che, spacciandosi per finanzieri, vendevano una presunta rivista del corpo.

Denunciati i due protagonisti dell’insolita truffa. I falsi finanzieri si presentavano in varie istituzioni per vendere abbonamenti alla rivista “Dossier di finanza – rivista di attualità e informazione”, spacciandola per rivista della Guardia di Finanza. Una truffa smascherata grazie alla denuncia di un cittadino, che si è recato alla Gdf locale per verificare l’esistenza di questo accordo con la rivista. I due falsi finanzieri sono stati denunciati, dopo aver truffato oltre 90 soggetti.