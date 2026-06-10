Rafforzare la collaborazione tra magistratura ordinaria, magistratura contabile e Guardia di Finanza per rendere più efficace il contrasto alle frodi, ai reati contro la pubblica amministrazione e ai danni erariali. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto oggi dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, dal Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza e dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria.



L’accordo punta a consolidare e sviluppare i rapporti interistituzionali già maturati nell’ambito delle attività investigative delegate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura regionale della Corte dei Conti, favorendo una sempre maggiore integrazione operativa tra gli enti coinvolti.



In particolare, il protocollo prevede la condivisione di dati, notizie, informazioni e analisi di contesto derivanti dalle attività investigative che possano risultare utili sia per l’accertamento di eventuali responsabilità penali sia per l’individuazione di possibili danni erariali. L’intesa mira inoltre a promuovere il confronto su questioni interpretative di interesse operativo, ad approfondire specifici contesti investigativi – con particolare attenzione alle frodi comunitarie e alle violazioni che arrecano danno ai bilanci degli enti pubblici nazionali e locali – e a favorire l’organizzazione di iniziative formative comuni. Tra le novità più significative vi è l’istituzione di un tavolo tecnico permanente di approfondimento, analisi e raccordo informativo che si riunirà con cadenza trimestrale. L’organismo opererà attraverso il coordinamento del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, con l’obiettivo di garantire un costante scambio informativo e una sempre maggiore efficacia delle attività investigative.

Il protocollo è stato sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Salvatore Maria Curcio, dal Procuratore Regionale facente funzioni della Corte dei Conti per la Calabria, Giovanni Di Pietro, e dal Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso.



L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle strategie di prevenzione e contrasto alle condotte illecite che incidono sulle risorse pubbliche, attraverso un modello di cooperazione istituzionale fondato sullo scambio di informazioni, sul coordinamento operativo e sulla formazione condivisa.